''Красота вся ушла'': Ани Лорак встревожила фанатов внешним видом

Артистка опубликовала два черно-белых фото, на одном из которых она позирует в длинном платье с открытой спиной.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, встревожила фанатов внешним видом.

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В Instagram Ани Лорак опубликовала два черно-белых фото, на одном из которых она позирует в длинном платье с открытой спиной. Певица пожаловалась, что у нее был "сложный день".

Некоторым ее образ понравился, но нашлись и те, кто раскритиковал ее внешний вид.

"Без фотошопа как ноль без палочки", "Ужас, красота вся ушла куда-то", "Пластика жесть", "Раньше была другая Лорак", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.