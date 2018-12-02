''Красота вся ушла'': Ани Лорак встревожила фанатов внешним видом
01:17, 02 декабря 2018Общество
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Артистка опубликовала два черно-белых фото, на одном из которых она позирует в длинном платье с открытой спиной.
Ани Лорак удивила сеть новым фото / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, встревожила фанатов внешним видом.
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В Instagram Ани Лорак опубликовала два черно-белых фото, на одном из которых она позирует в длинном платье с открытой спиной. Певица пожаловалась, что у нее был "сложный день".
Некоторым ее образ понравился, но нашлись и те, кто раскритиковал ее внешний вид.
"Без фотошопа как ноль без палочки", "Ужас, красота вся ушла куда-то", "Пластика жесть", "Раньше была другая Лорак", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.
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