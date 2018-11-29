Хит "Плакала" перевели на русский - в группе KAZKA прокомментировали (видео)

Поклонники группы KAZKA из РФ перевели "Плакала" на русский язык и сделали сотни каверов.

Нашумевший хит "Плакала" перевели на русский. Это уже прокомментировали в группе KAZKA.

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В интервью изданию "Сегодня" участники коллектива рассказали, что считают это признанием. Видео русскоязычной версии хита опубликовано на YouTube.

"Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать", - отметил музыкант коллектива Дмитрий.

Отметим, что песня украинской группы KAZKA уже успела обрести фанатов во многих странах мира. Пользователи соцсетей активно публикуют каверы на песню "Плакала", которая стала хитом не только в Украине, но и за ее пределами.