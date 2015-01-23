Из оккупированных боевиками территорий выехали уже свыше 900 тысяч человек

В Министерстве социальной политики прогнозируют увеличение количества вынужденных переселенцев из-за активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сказал директор департамента социальной защиты Минсоцполитики Виталий Музыченко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 24 января в 17.00 на УНИАН ТВ.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день из оккупированных Россией украинских территорий выехало свыше 900 тыс. человек.

“Мы говорим о том, что число населения (переселенцев) очень стремительными темпами будет увеличиваться, как только будет увеличиваться количество агрессии”, - сказал Музыченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о наличия общего числа людей, которые покинули свои дома из-за оккупационных действий РФ, он отметил, что точной статистики нет ни у кого, поскольку люди выезжают как в РФ, так и в другие регионы Украины.