Германия выделяет 25 млн евро на строительство жилья для вынужденных переселенцев в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время телефонных консультаций с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию с соблюдением режима прекращения огня. Президент отметил, что украинская сторона последовательно придерживается договоренностей. Глава государства подчеркнул, что ожидает выполнения российской стороной ее обязательств в рамках Минского протокола: вывод войск, обеспечение закрытия границы и создание буферной зоны по ее линии. Собеседники также обсудили состояние выполнения ОБСЕ функций мониторинга и верификации двустороннего режима прекращения огня. В этом контексте Порошенко выразил обеспокоенность в связи с тем, что ОБСЕ до сих пор не предоставила беспилотники.

Также Порошенко поблагодарил Меркель за гуманитарные инициативы Германии в продолжение договоренностей, достигнутых во время визита канцлера в Киев. В частности, Германия выделяет 25 млн евро на строительство жилья для вынужденных переселенцев и 500 млн евро кредитных гарантий на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Президент сообщил, что по его поручению вице-премьер-министр Владимир Гройсман сегодня провел совещание с участием представителей органов центральной и местной власти, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Посольства ФРГ в Украине с целью реализации гуманитарных проектов на средства немецкого правительства. В частности, обсуждались вопросы доставки и распространения немецкой гуманитарной помощи в Донецкой и Луганской областях и построения городков для более чем 4 тыс. вынужденных переселенцев.

Также Меркель и Порошенко обсудили энергетический вопрос, в частности, результаты последних трехсторонних консультаций по газовому вопросу, состоявшихся в Берлине.

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Как сообщалось, 5 сентября в Минске прошли переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла РФ в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. По итогам встречи был подписан протокол о прекращении с 18.00 5 сентября огня на Донбассе. Однако боевики его не придерживаются.

20 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

25 сентября президент Порошенко сообщил, что 26 сентября в Украину должны прибыть первые беспилотники, которые будут использованы для контроля режима прекращения огня. “Будет наблюдательная миссия, численность которой существенно увеличена, это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. И сегодня в Украине уже работают 500 инспекторов этой миссии. С завтрашнего дня прибывают первые беспилотные аппараты, которые будут использованы для контроля за режимом прекращения огня. Не просто для контроля, что не ведется огонь. А за выполнением еще одного пункта (минских договоренностей от 5 сентября) - отводом тяжелой артиллерии, систем залпового огня, других средств поражения за пределы их предельной дальности”, - сказал Порошенко. По его словам, контролировать это будет ОБСЕ.