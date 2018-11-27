"Обнял как свою женщину": Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом

Артистка поделилась снимком, на котором артист обнимает за талию Лорак, и держит ее за руку.

Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников фото с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Читайте также"Кажется, что ноги-коротыши": Настя Каменских показала новое фото с Потапом

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором артист приобнимает за талию Лорак, и держит ее за руку. Сама артистка запечатлена в черном облегающем комбинезоне в пайетки.

"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам - фото с моим дорогим другом Сергеем Лазаревым", - подписала снимок певица.

Однако, фанаты посчитали, что Лорак и Лазарев смотрятся не как друзья.

"Вы очень красивая пара! Вам надо быть вместе!", "Смотритесь как настоящие любовники", "Приобнял как свою женщину. Явно влюблен", "Сережа здесь очень похож на вашего мужа" "Сладкая парочка", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак вспомнила, как работала в Украине и нарвалась на критику.