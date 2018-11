Каждая третья женщина в мире хоть раз страдала от насилия - Денисова

25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Каждая третья женщина в мире хоть раз в жизни страдала от физического, психологического, экономического или сексуального насилия – такие данные приводит Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Это заявление она сделала по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

Денисова добавляет, что в Украине женщины становятся более уязвимыми в результате российской агрессии на Донбассе.

«В условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия по отношению к женщинам растет в разы», – отмечает она.

День борьбы с насилием в отношении женщин в 2018 году проходит под лозунгом Hear Me Too («Услышь меня»). Как объясняют в организации «ООН Женщины в Украине», цель акции Hear Me Too – поощрить женщин к солидарности.

«Это призыв слушать и верить жертвам и пострадавшим от насилия, положить конец культуре замалчивания и поставить пострадавших в центр внимания при реагировании на насилие», – говорится в заявлении организации, пишет Радио Свобода.

С 25 ноября по 10 декабря пройдет акция «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия», посвященная борьбе с нарушением прав женщин.

В октябре 2018 года Нобелевский комитет присудил премию мира за борьбу против сексуального насилия активистке и бывшей пленнице «Исламского государства» Надежде Мурад и доктору из Демократической республики Конго Денису Муквеге.