Нобелевскую премию мира получили врач из Конго и бывшая пленница боевиков "Исламского государства" (фото, видео)

Они стали лауреатами за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году стали хирург Денис Муквеге и правозащитница Надя Мурад. Нобелевский комитет присудил им награду за усилия в борьбе с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов.

Об этом объявил во вторник Норвежский нобелевский комитет.

Читайте такжеВерховная Рада выдвинула кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира (видео)

Список номинантов 2018 года насчитывал 331 кандидата: 216 человек и 115 организаций. Это второе по величине количество кандидатов после 2016 года, пишет 24 канал.

Денис Муквеге – врач-гинеколог из Конго, который посвятил большую часть своей жизни защите жертв сексуального насилия. Муквеге и его сотрудники лечили тысячи пациентов, пострадавших от таких нападений в Демократической Республике Конго. Нобелевский лауреат неоднократно осуждал безнаказанность за массовое изнасилование, а также критиковал конголезское правительство и другие страны за то, что они не приложили достаточно усилий, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин во время вооруженных конфликтов. Основной принцип Дениса Муквеге заключается в том, что "справедливость является делом каждого".

Правозащитница из Ирака езидка Надя Мурад – одна из около 3 тысяч девушек и женщин, которые стали жертвами изнасилования и других злоупотреблений со стороны террористической группировки "Исламское государство". Террористы используют сексуальное насилие как оружие против езидов и других религиозных меньшинств. После побега из "Исламского государства" Надя Мурад решила открыто говорить о том, какие страдания она испытала. Женщина проявила необыкновенное мужество, выступив от имени других жертв. В 2016 году, когда ей было всего 23 года, она была удостоена звания первого Посла доброй воли ООН за достоинство людей, пострадавших от торговли людьми.

Отметим, что Верховная Рада Украины 18 сентября номинировала Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Незаконно осужденный украинец голодует в российской тюрьме почти 145 дней. Однако, согласно правилам, украинский режиссер может попасть в список номинантов только в 2019 году. Ведь номинации должны быть представлены до 1 февраля года присуждения.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Напомним, Нобелевская неделя началась в столице Швеции Стокгольме 1 октября. Лауреатами премии стали: по медицине и физиологии – Джеймс П. Элисон и Тасуку Хонджи за открытие иммунотерапии рака. По физике – Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за "прорывные достижения в области лазерной физики". По химии – Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за разработку "белков, которые решат проблемы человечества".

8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будут вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

Справка УНИАН. Нобелевская премия - это престижная международная награда, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или вклад в культуру или развитие общества. Премия учреждена шведским ученым Альфредом Нобелем, который изобрел динамит. Он завещал свое состояние (31,5 млн шведских крон) на финансирование награды. Годовой доход от его наследия делится на 5 равных частей между лауреатами. Нобелевскую премию присуждают уже больше 100 лет – с 1901 года.