"Не та фиалка": украинские ученые указали на ошибку в клипе группы KAZKA "Плакала"

Ученые заметили, что в клипе показали не фиалку, а сенполию.

Ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили, что цветок, который появился в клипе группы KAZKA на песню "Плакала", - не фиалка, о которой поется в песне.

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Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

"Внимательный просмотр видео убедил нас, что на экраны попала немножко не та фиалка. Звездой клипа стала Сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не относится к семейству Фиалковых! Она представляет Геснериевые, виды которых не растут в диком состоянии в Украине", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что сенполия растет в Африке. Ее можно встретить вблизи водопадов и бурных рек Танзании и Кении.

"Конечно, не важно, какую фиалку имели в виду исполнители песни. Главное, чтобы мы с Вами сохраняли критическое мышление и стремились к новым знаниям", - подытожили ученые.

Как сообщал УНИАН, песня "Плакала" стала первой украиноязычной композицией, которая попала в топ-10 популярных международного чарта Shazam.