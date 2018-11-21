Лобода рассказала, почему снова оказалась в больнице

По словам певицы, она ходила на плановый осмотр.

Украинская певица Светлана Лобода, перенесшая операцию на почке, рассказала о причинах своего вчерашнего визита в больницу. По ее словам, она ходила на плановый осмотр.

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Об этом певица сообщила в своем Instagram.

"Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки", - написала артистка.

Как сообщал УНИАН, перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая после этого побывала на гастролях в Германии, вчера снова посетила Боткинскую больницу. Причины визита певица не уточняла.