Лобода рассказала, почему снова оказалась в больнице
10:46, 21 ноября 2018Общество
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По словам певицы, она ходила на плановый осмотр.
instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, перенесшая операцию на почке, рассказала о причинах своего вчерашнего визита в больницу. По ее словам, она ходила на плановый осмотр.
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Об этом певица сообщила в своем Instagram.
"Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки", - написала артистка.
Как сообщал УНИАН, перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая после этого побывала на гастролях в Германии, вчера снова посетила Боткинскую больницу. Причины визита певица не уточняла.
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