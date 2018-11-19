Стало известно, кто покинул "Танцы со звездами" после тринадцатого эфира (видео)
00:21, 19 ноября 2018Общество
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На прошлой неделе Мишель Андраде и Женя Кот покинули шоу.
Завершился 13 эфир "Танцев со звездами" / скриншот
В воскресенье, 18 ноября, в прямом эфире телеканала 1+1 вышел очередной выпуск шоу "Танцы со звездами".
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В тринадцатом эфире на паркет вышли 4 звездные пары.
На этот раз в зоне риска оказались Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.
После оценок судей и зрительского голосования проект «Танцы со звездами» покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.
На прошлой неделе Павел Вишняков и Юля Сахневич попали в зону риска, а Мишель Андраде и Женя Кот покинули шоу.
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