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Стало известно, кто покинул "Танцы со звездами" после тринадцатого эфира (видео)

00:21, 19 ноября 2018
Общество
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Завершился 13 эфир "Танцев со звездами" / скриншот

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В тринадцатом эфире на паркет вышли 4 звездные пары.

На этот раз в зоне риска оказались Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

После оценок судей и зрительского голосования проект «Танцы со звездами» покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

На прошлой неделе Павел Вишняков и Юля Сахневич попали в зону риска, а Мишель Андраде и Женя Кот покинули шоу.

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Теги: #шоу#танцы со звездами