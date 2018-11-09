Известный украинский певец стал отцом в 58 лет

Гришко поделился новостью о радостном событии в его жизни.

58-летний народный артист Украины, оперный певец Владимир Гришко рассказал, что накануне 35-летнего творческого юбилея он в третий раз стал отцом.

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У артиста родился сын, поделился он в эфире одного из украинских каналов.

"Так совпало в моей жизни, что к юбилею творческой деятельности у меня родился сын. Я настолько тронут этим событием! Мы давно молили об этом Бога. И вот у меня родился сынок, маленький маэстро. Я очень счастлив!", - заявил он.

Ранее 69-летний российский певец и композитор, один из наставников шоу "Голос" в РФ Александр Градский стал отцом в четвертый раз.