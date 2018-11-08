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Надя Дорофеева анонсировала новую песню "про лицо"

14:10, 08 ноября 2018
Общество
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"Время и Стекло" анонсировали новую песню / фото Instagram

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Судя по изображению, которое опубликовала певица композиция имеет название "Песня про лицо". Премьера состоится 9 ноября.

"Все мои заценят этот звонкий прикольчик .9 ноября - премьера!", - написала Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева на Хэллоуин предстала в образе египетской царицы Клеопатры. Подписчики отметили, что в таком образе Надя похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.

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Теги: #Время и Стекло#Надя Дорофеева