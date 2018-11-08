Надя Дорофеева анонсировала новую песню "про лицо"

Премьера состоится 9 ноября.

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" анонсировала выход новой песни коллектива.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Судя по изображению, которое опубликовала певица композиция имеет название "Песня про лицо". Премьера состоится 9 ноября.

"Все мои заценят этот звонкий прикольчик .9 ноября - премьера!", - написала Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева на Хэллоуин предстала в образе египетской царицы Клеопатры. Подписчики отметили, что в таком образе Надя похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.