Надя Дорофеева анонсировала новую песню "про лицо"
14:10, 08 ноября 2018Общество
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Премьера состоится 9 ноября.
"Время и Стекло" анонсировали новую песню / фото Instagram
Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" анонсировала выход новой песни коллектива.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Судя по изображению, которое опубликовала певица композиция имеет название "Песня про лицо". Премьера состоится 9 ноября.
"Все мои заценят этот звонкий прикольчик .9 ноября - премьера!", - написала Дорофеева.
Как сообщал УНИАН, Дорофеева на Хэллоуин предстала в образе египетской царицы Клеопатры. Подписчики отметили, что в таком образе Надя похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.
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