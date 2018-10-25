Украинская группа устроила переполох в киевском метро (видео)

Выступления начались в вагоне на станции Академгородок, а со станции Крещатик группа уже выходила со своими хитами на платформы, эскалаторы и в залы станций.

Украинская группа Yurcash во главе с фронтменом Юрком Юрченко отпраздновала свое 14-летие уникальным, и как подчеркнули сами же музыканты, действительно народным "туром".

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Музыканты проехались с живыми выступлениями на всех станциях красной ветки столичного метро, играя в вагонах, на платформах и возле входов в подземку.

Таким образом за 45 минут Yurcash успели дать 10 концертов, зрителями которых стали не только пассажиры киевского метро и случайные прохожие, но и поклонники группы, которые увидели заранее опубликованную остроумную афишу в соцсетях.

Выступления начались в вагоне на станции Академгородок, а со станции Крещатик группа уже выходила со своими хитами на платформы, эскалаторы и в залы станций.

Как сообщал УНИАН, ранее группа U2 устроила концерт "за чаевые" в берлинском метро.