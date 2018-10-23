Вера Брежнева без макияжа очаровала сеть (фото)
11:27, 23 октября 2018Общество
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Брежнева продемонстрировала свою естественную красоту.
Новое фото Брежневой понравилось ее подписчикам / фото instagram.com/ververa
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в сеть фото, на котором она предстает без макияжа.
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"Доброе утро и снова в путь", - написала она в посте в Instagram со свежим снимком.
Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть обнаженным телом. Менее чем за сутки снимок набрал более 160 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
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