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В Киеве простились с солистом группы "Нэнси" (фото)

09:15, 23 октября 2018
Общество
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Отец показал фото с похорон сына / фото instagram.com/anatoliynensi

В Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.

Снимки Анатолий Бондаренко опубликовал на своей странице в Instagram. "Последний путь, последняя дорога... Сережа уезжает в небо навсегда. Мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда", - подписал музыкант один из кадров.

"Прощай мой сын! Прости меня! За то, что не успел, спасти тебя...", - написал отец под следующим фото.

Отец исполнителя рассказал, что по умершему скучает и его пес Ник.

Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.

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Теги: #смерть#певец#похороны