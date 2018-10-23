В Киеве простились с солистом группы "Нэнси" (фото)

Солист "Нэнси" Сергей Бондаренко умер в больнице от внезапной болезни.

В Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.

Снимки Анатолий Бондаренко опубликовал на своей странице в Instagram. "Последний путь, последняя дорога... Сережа уезжает в небо навсегда. Мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда", - подписал музыкант один из кадров.

"Прощай мой сын! Прости меня! За то, что не успел, спасти тебя...", - написал отец под следующим фото.

Отец исполнителя рассказал, что по умершему скучает и его пес Ник.

Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.