В Киеве простились с солистом группы "Нэнси" (фото)
В Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.
Снимки Анатолий Бондаренко опубликовал на своей странице в Instagram. "Последний путь, последняя дорога... Сережа уезжает в небо навсегда. Мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда", - подписал музыкант один из кадров.
"Прощай мой сын! Прости меня! За то, что не успел, спасти тебя...", - написал отец под следующим фото.
Отец исполнителя рассказал, что по умершему скучает и его пес Ник.
Ник в траурном кортеже, нашего Серёжи... Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но, вы сами это видите! До этого момента, сутки он был агрессивным и даже на меня кидался... Бедный Никуся! На каждый шум, мчался к двери встречать Серёжу! А тут он всё понял и осознал... @sergeynensi @nensi_band @anatoliynensi
Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.