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Известный российский композитор перенес инсульт - СМИ

12:06, 19 октября 2018
Общество
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Добрынин в больнице / фото star-magazine.ru

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Он экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Известно, что композитор находится в больнице в тяжелом состоянии. Левая часть тела Добрынина практически парализована.

Добрынин — автор песен "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман". 

Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.

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