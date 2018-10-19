Известный российский композитор перенес инсульт - СМИ

Добрынин находится в больнице в тяжелом состоянии.

У известного российского композитора Вячеслава Добрынина случился инсульт.

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Он экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Известно, что композитор находится в больнице в тяжелом состоянии. Левая часть тела Добрынина практически парализована.

Добрынин — автор песен "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман".

Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.