Известный российский композитор перенес инсульт - СМИ
12:06, 19 октября 2018Общество
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Добрынин находится в больнице в тяжелом состоянии.
Добрынин в больнице / фото star-magazine.ru
У известного российского композитора Вячеслава Добрынина случился инсульт.
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Он экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Известно, что композитор находится в больнице в тяжелом состоянии. Левая часть тела Добрынина практически парализована.
Добрынин — автор песен "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман".
Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.
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