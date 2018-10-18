Украинская экономика не запустит себя сама, и языковые квоты ей не помогут – историк
Национальная экономика запускается политическими решениями, но не теми, которые предполагают введение языковых квот и инспекторов.
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Об этом в своей колонке для еженедельника «Новое время» пишет историк, профессор Украинского католического университета, член Несторовской группы Ярослав Грицак.
«Патриотизм, если он искренен, — хорошая штука. Его роль нельзя недооценивать, а тем более смеяться над ним. Но военная мощь государства в первую очередь — функция ее экономики», - отметил он, напомнив, что МВФ недавно назвал Украину самой бедной страной Европы.
По его словам, многие в Украине сегодня придерживаются логики, которой в свое время придерживалась межвоенная Польша, ставя в приоритет не экономическое развитие, а построение сильного национального государства.
«Многие знакомые, особенно во Львове, придерживаются той же логики. Однако мой упрямый разум продолжал задаваться неудобными вопросами: почему же тогда при украиноязычном президенте у нас проблемы с экономикой? И, наоборот, при русскоязычном — пусть бандите и с авторитарными замашками — экономика росла? Может, потому что русскоязычные президенты равнодушны к национальному строительству?», – задается вопросом Грицак.
«Не устану повторять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты, а той, которая создает независимые суды. Логика проста: государство, наступив себе на горло, забирает свои регулятивные функции из экономики, оставляя лишь там, где это необходимо (армия и помощь социально незащищенным). Но что делаем мы? Правильно: к пожарному и остальным инспекторам добавляем еще одного — языкового!», – констатировал он.
Грицак признал, что у украинцев долгое время отбирали право пользоваться своим языком.
«Украинцы напоминают подростка-сироту, которого в детстве лишали возможности иметь любимую игрушку, а теперь, когда она у него появилась, он никак не может с ней наиграться. В конце концов получается, что мы украиноязычные, но бедные. Я не утверждаю, что переход на русский язык сделал бы нас богатыми. Просто говорю, что экономика не запускается гуманитарной политикой, языковой или исторической. Пора бы нам это уже понять», - заключил он.
Читайте колонку Ярослава Грицака в свежем выпуске журнала «Новое время» от 18 октября (№38 (214).