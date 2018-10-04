Рада предлагает лишать свободы на срок до трех лет за пренебрежение или унижение государственного языка

Из законопроекта исключена норма о языковых инспекторах и предлагается создать должность уполномоченного по защите государственного языка.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 народный депутат.

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное пренебрежение или унижение государственного языка. Такие действия будут караться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что из текста законопроекта исключены нормы, которыми предполагалось существование языковых инспекторов.

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По словам Княжицкого, в проекте остается норма о существовании уполномоченного по защите государственного языка - юридического лица, которое имеет печать с изображением Государственного герба Украины и с указанием своего наименования, самостоятельный баланс и счета в органах Государственного казначейства Украины, и именно уполномоченный будет контролировать выполнение закона.

Проектом закона регулируется порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, и действие его не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

Согласно законопроекту, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства.

Законопроектом предусмотрено, что лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком, в частности, это высшие должностные лица, депутаты, работники дипломатической службы, судьи, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений.

Законопроектом определено, что языком судопроизводства, Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, органов правопорядка в Украине является государственный язык.

Предполагается, что использование государственного языка в учебно-воспитательном и образовательном процессах во всех учебных заведениях является обязательным.

Также предусмотрено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрированием на украинском языке, но суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинотеатре в месяц.

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Согласно законопроекту, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке. При этом допускается издание печатных СМИ в двух или более языковых версиях, одна из которых - на государственном языке. Все языковые версии должны предоставляться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Законопроектом предусмотрено, что издатель, внесенный в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции, обязан издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных им на протяжении соответствующего календарного года названий книжных изданий.

Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Украине, должна иметь полноценный пользовательский интерфейс на государственном языке и/или на официальных языках Европейского Союза.

Согласно законопроекту, информация для общего ознакомления (в том числе объявления, указатели, вывески, сообщения, надписи и другая текстовая, визуальная и звуковая информация) подается на государственном языке.

Языком публичных мероприятий в Украине должен быть государственный язык, а в случае, если кто-то из участников публичного мероприятия выступает на другом языке, организатор обеспечивает полноценный последовательный или синхронный перевод на государственный язык.

Также определено, что языком обслуживания потребителей в Украине, а также здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является государственный язык. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Услуги на транспорте в Украине предоставляются на государственном языке.

Согласно законопроекту, обработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Определены полномочия комиссии. Возглавляет комиссию председатель, которого избирают члены комиссии из своего состава. Председатель избираются тайным голосованием сроком на три года с правом повторного избрания в пределах срока его полномочий.

Предлагается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что нарушение законодательства о применении государственного языка в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, электронных информационных систем, информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, юридических услуг, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на телевидении и радиовещании - наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение требований законодательства относительно применения государственного языка печатными СМИ караться наложением штрафа на должностных лиц в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За нарушения в применении государственного языка при предоставлении информации о товарах и услугах субъектами хозяйствования всех форм собственности предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня рассматривает законопроекты о украинский язык.