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Испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса

16:47, 17 октября 2018
Общество
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Повалий не могла петь / фото УНИАН

Об этом Повалий рассказала в интервью российскому изданию "Собеседник".

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"Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню «Одолжила» и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы", - рассказала Повалий.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Таисия Повалий напугала сеть своим внешним видом.

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Теги: #певица#Таисия Повалий