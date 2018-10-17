Испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса

Таисии Повалий приходилось отменять концерты, так как она не могла петь из-за уколов ботокса.

Украинская певица Таисия Повалий призналась, что были моменты, когда у нее пропадал голос из-за "уколов красоты".

Об этом Повалий рассказала в интервью российскому изданию "Собеседник".

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"Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню «Одолжила» и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы", - рассказала Повалий.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Таисия Повалий напугала сеть своим внешним видом.