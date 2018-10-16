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Известный украинский комик похудел и изменился до неузнаваемости (фото)

14:47, 16 октября 2018
Общество
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Известный украинский комик Сергей Сивохо заметно похудел, чем поразил поклонников.

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На странице юмориста в Instagram появился ряд фото, на которых можно заметить изменения в его внешности. Сивохо заметно сбросил вес.

Некоторые подписчики сперва даже не узнали комика, а затем принялись расхваливать его.

Вот так, например, выглядел Сивохо до похудения:

Ранее украинская модель, телеведущая, диджей и жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похудела с 70 до 53 килограмм.

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