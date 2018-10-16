Известный украинский комик похудел и изменился до неузнаваемости (фото)
Известный украинский комик Сергей Сивохо заметно похудел, чем поразил поклонников.
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На странице юмориста в Instagram появился ряд фото, на которых можно заметить изменения в его внешности. Сивохо заметно сбросил вес.
Некоторые подписчики сперва даже не узнали комика, а затем принялись расхваливать его.
Вот так, например, выглядел Сивохо до похудения:
Скоро на радио "Пятница"! Кто пришел к Сивохо? Эстрадный хор или симфонический оркестр - кто кого заборет 26 ноября на концерте в "Украине"? Какой размер груди должен быть у поп-певицы? Как стать близким другом Олега Винника?))) Саша "Полонений" Пономарев пришел к Сивохо на радио "Пятница"!))) #Радио_Пятница #Кто_пришел_к_Си вохо
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