Известный украинский комик похудел и изменился до неузнаваемости (фото)

В комментариях пишут, что Сивохо теперь не узнать.

Известный украинский комик Сергей Сивохо заметно похудел, чем поразил поклонников.

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На странице юмориста в Instagram появился ряд фото, на которых можно заметить изменения в его внешности. Сивохо заметно сбросил вес.

Некоторые подписчики сперва даже не узнали комика, а затем принялись расхваливать его.

Вот так, например, выглядел Сивохо до похудения:

Ранее украинская модель, телеведущая, диджей и жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похудела с 70 до 53 килограмм.