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Вера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram

21:54, 15 октября 2018
Общество
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Instagram Вера Брежнева

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, поинтересовавшись у поклонников, что лучше - "неидеальное фото или идеальный фотошоп". Менее чем за сутки снимок набрал более 160 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

"Вы в любом случае восхитительна", "Вера, вы и без фотошопа идеальна!" "Красоту не спрячешь", "Вы богиня!" "Просто красотка", "У вас идеальное тело", - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием.

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Теги: #певица#Вера Брежнева в России