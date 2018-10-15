Вера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram
21:54, 15 октября 2018Общество
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Менее чем за сутки снимок набрал более 160 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Instagram Вера Брежнева
Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть обнаженным телом.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, поинтересовавшись у поклонников, что лучше - "неидеальное фото или идеальный фотошоп". Менее чем за сутки снимок набрал более 160 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
"Вы в любом случае восхитительна", "Вера, вы и без фотошопа идеальна!" "Красоту не спрячешь", "Вы богиня!" "Просто красотка", "У вас идеальное тело", - написали в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием.
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