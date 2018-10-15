"Весь в папу": Пугачева показала видео с сыном
13:32, 15 октября 2018Общество
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Видео с сыном Пугачевой набрало более 350 тысяч лайков.
Весь в папу.Весь в заботах по дому.❤️#мойстройбат
Известная российская и советская певица Алла Пугачева поделилась трогательным видео с сыном Гарри.
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Запись Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Весь в папу. Весь в заботах по дому", – подписала она ролик. В нем мальчик занимается "строительными работами" и умело орудует инструментами.
За кадром слышен голос Пугачевой. Она говорит Гарри: "Ах, ты мой строитель!".
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.
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