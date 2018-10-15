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"Весь в папу": Пугачева показала видео с сыном

13:32, 15 октября 2018
Общество
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Известная российская и советская певица Алла Пугачева поделилась трогательным видео с сыном Гарри.

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Запись Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Весь в папу. Весь в заботах по дому", – подписала она ролик. В нем мальчик занимается "строительными работами" и умело орудует инструментами.

За кадром слышен голос Пугачевой. Она говорит Гарри: "Ах, ты мой строитель!".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.

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Теги: #Галкин#дети Пугачевой и Галкина#Алла Пугачева