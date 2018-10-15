"Весь в папу": Пугачева показала видео с сыном

Видео с сыном Пугачевой набрало более 350 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весь в папу.Весь в заботах по дому.❤️#мойстройбат Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 14 Окт 2018 в 8:06 PDT

Известная российская и советская певица Алла Пугачева поделилась трогательным видео с сыном Гарри.

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Запись Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Весь в папу. Весь в заботах по дому", – подписала она ролик. В нем мальчик занимается "строительными работами" и умело орудует инструментами.

За кадром слышен голос Пугачевой. Она говорит Гарри: "Ах, ты мой строитель!".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.