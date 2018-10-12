Еще один кандидат в базу "Миротворца": в оккупированный Донецк едет известный российский рэпер

В оккупированном Донецке на площади Ленина выступят группа «Марсель» и российский рэпер Кравц.

В следующую пятницу, 19 октября, в оккупированном Донецке на площади Ленина выступят группа «Марсель» и российский рэпер Кравц. Читайте такжеПугачева и Галкин разводятся - росСМИ Об этом сообщают информресурсы боевиков. Как сообщается, оккупанты собрались отмечать День флага "ДНР". Как сообщал УНИАН, ранее в "ДНР" "засветились" Буйнов, Бьянка и "Город 312". Также на донецкой сцене российская певица Юлия Чичерина впервые представила публике свою новую песню "Моя Спарта", посвященную террористам из батальона "Спарта". Концерт продолжался более двух часов.

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