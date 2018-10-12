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Появилось новое совместное фото Пугачевой и Галкина после новостей о разводе: Алла спрятала глаза

12:28, 12 октября 2018
Общество
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Пара вместе посетила мероприятие после слухов о разводе / фото instagram.com/orbakaite_k

Шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева вместе появились на премьере спектакля "Двое на качелях", в котором сыграла главную роль дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

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Фото выхода звездных супругов в свет после слухов о разводе опубликовала Орбакайте в Instagram. "После спектакля "Двое на качелях" в глазах печаль, а в душе радость!", - подписала она снимок.

На снимке Пугачева спрятала глаза за круглыми очками.

По информации росСМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим. 

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Теги: #Галкин#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева