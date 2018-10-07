Журналисты рассказали о жизни звезд реалити-шоу после выключения камер (видео)

Реалити-жизнь звезд после окончания шоу. Кто и как потерял успех, а кто наоборот поднялся на вершину?

Скандалы, интрижки, расследования. Ради славы они готовы на все и даже больше! Что там, столичные прокуроры демонстрируют на камеры свою "честь и достоинство". В рамках закона и шоу, конечно, - ничего личного.

Горела их звезда, пылала. На них, выпучив глаза, смотрели с голубых экранов, лузгая семечки. Молодым кажется, что весь мир всегда будет крутиться вокруг них. Однако наступает момент, когда звучит «стоп, снято». Бывшие звезды реалити-шоу под одной крышей - смотрите об этом в сюжете «Украинских сенсаций».

А дальше сам на сам с реалити-жизнью - эпатируй, как можешь, и удивляй, как умеешь. А кто не справится, словно по законам драматургии, будет забыт навсегда.

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Кто и как потерял успех, а кто наоборот поднялся на вершину? Сколько Анастасия Приходько начала зарабатывать после участия в российской «Фабрике звезд» и почему хотела покончить с жизнью после шоу? И как Владимир Дантес признался и похождениях к проституткам. Как голосистый священник заставил меломанов-паломников вертеться в его силе, словно мух в кипятке? Из-за кого лучшие друзья Дантес и Олейник "расплевались" после шоу?

И, конечно же, не без "Холостяка"! Неужели "холостяки" обречены на одиночество и как девушки выходят замуж за миллионеров после шоу.

Одна сторона шоу - скандалы, интрижки, которые интересны всем. А бывает и другая - положительная. Кто устоял против своих принципов, сегодня не испытывает потребности в субсидиях. Жизнь изобилует разными красками. А об успешной жизни много не говорят - счастье любит тишину.