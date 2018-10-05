"Танцы со звездами": Наталья Могилевская возвращается в шоу

8 пар, которые остались на проекте, готовят для телезрителей новые постановки и откровенные признания.

В седьмом прямом эфире, который состоится 7 октября, Наталья Могилевская станет соведущей Юрия Горбунова.

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Экватор проекта пройдет под темой "Вечер легенд". 8 пар, которые остались на проекте, готовят для телезрителей новые постановки и откровенные признания.

"Паша Вишняков, спасибо за римейк нашего номера с Ямой, буду за тебя болеть в воскресенье! Леся Никитюк - ты моя любовь! Держись! Не сдавайся! Маша Ефросинина - спасибо за искренность, ты потрясающе раскрылась для меня, и милашка-Ласточкин, который напророчил себе "Танцы со звездами", еще тогда, когда на "Квартале" сыграл меня в этом же проекте. Люблю! - прокомментировала предыдущие эфиры певица. - Я поддерживаю всех ребят - вы большие молодцы! Целую, люблю. Могилевская. Соскучилась за перепалками с жюри. Ну а Юра Горбунов - просто король!".