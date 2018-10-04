Во Львове из-за аферистов едва не сорвали концерт украинской звезды (фото)

Певица Катя Бужинская столкнулась с неприятной ситуацией, когда ее запланированный концерт во Львове едва не сорвали организаторы события. Причиной оказалась неуплата аренды помещения, где должно было состояться мероприятие.

Читайте такжеКак не стать жертвой мошенников при покупке билетов на концерт

В рамках гастрольного тура по Украине Екатерина Бужинская приехала с концертом в город Львов, который должен был состояться 3 октября. Перед началом музыкального события зрители концерта начали собираться перед входом в Львовский государственный цирк, однако их не пускали внутрь.

Причиной блокировки мероприятия стала неуплата организаторов концерта аренды помещения цирка. Сама же Екатерина Бужинская и ее команда не знали об инциденте и продолжали готовиться к выходу на концерт. Впоследствии певица вышла к людям и лично объяснила всю ситуацию и пообещала, что все организационные моменты она возьмет на себя. Через пять минут вход разблокировали и концерт все же состоялся.

"Слава Богу, концерт все же состоялся! Но мне придется подать иск в суд на горе-организаторов... Коллеги-артисты, будьте внимательны и осторожны", – обратилась в своем сообщении в Facebook Екатерина Бужинская.