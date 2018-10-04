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Фото Подкопаевой и Лорак разгневало сеть

12:12, 04 октября 2018
Общество
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Поклонники раскритиковали Подкопаеву за фото с Лорак / Instagram Ани Лорак

Украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр Лилия Подкопаева похвасталась совместным снимком с опальной украинской певицей Ани Лорак, которая приехала из России в Киев на концерт "Интера".

Фото опубликовала Подкопаева в Instagram. На снимке знаменитости позируют в одном из заведений столицы обнявшись на лестнице. Лорак при этом одета не в свои привычные обтягивающие наряды, а в объемную толстовку и накидку.

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Поклонников данный снимок разгневал. Они обвинили Подкопаеву в дружбе с "предательницей Украины".

"Дружить с предательницей Украины, выступающей в стране-агрессоре и получающей статуэтки российских премий из рук "артистов", поддержавших аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Ну это прям так "патриотично", что капец. Я был о Вас, Лилия, лучшего мнения", - написал один из пользователей.

Как сообщал УНИАН, новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.

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Теги: #Ани Лорак#Лилия Подкопаева