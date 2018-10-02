"Идеальная и пышная": Настя Каменских показала грудь в откровенном декольте

Артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном платье в мелкий горошек с обнаженными плечами.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото, на котором показалась в платье с декольте.

Читайте такжеНастя Каменских похвасталась участием в популярном шоу в Америке

В Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном платье в мелкий горошек с обнаженными плечами. Поклонники похвалили наряд и фигуру певицы, хотя некоторые посчитали, что на фото Насте прибавился лишний вес.

"Неудачное фото, +10 кг как минимум", "Настя, крутое платье", "Настя, потрясающе выглядишь. Фигурка шикарная", "Как всегда прекрасна!", "Шикарная грудь", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских показала ягодицы в откровенном бикини.