"Идеальная и пышная": Настя Каменских показала грудь в откровенном декольте
16:06, 02 октября 2018Общество
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Артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном платье в мелкий горошек с обнаженными плечами.
Каменских обнажила грудь / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото, на котором показалась в платье с декольте.
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В Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном платье в мелкий горошек с обнаженными плечами. Поклонники похвалили наряд и фигуру певицы, хотя некоторые посчитали, что на фото Насте прибавился лишний вес.
"Неудачное фото, +10 кг как минимум", "Настя, крутое платье", "Настя, потрясающе выглядишь. Фигурка шикарная", "Как всегда прекрасна!", "Шикарная грудь", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских показала ягодицы в откровенном бикини.
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