Танцы до упаду и поцелуй с фанаткой: как прошел большой концерт Энрике Иглесиаса в Киеве (фото, видео)

Энрике Иглесиас спел свои самые популярные хиты Bailamos, Bailando, El bano, Tonight и Subeme la radio.

В последний день сентября, в Киеве состоялся один из самых громких концертов этой осени. В столице выступил легендарный испанец и король латино-американской поп-сцены Энрике Иглесиас.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на концерте присутствовали более ста тысяч человек. Очереди перед входом на стадион были внушительными, фан-зоны и сектора заполнились быстро.

Многие зрители не знали о том, что начало концерта запланировано на 21 час, а не на 18, как было указано в билете, поэтому ждать выступления фанатам пришлось 3 часа.

Однако когда на сцене, наконец, появился Иглесиас об усталости все сразу забыли. Исполнитель начал свое выступление с новой песни Move To Miami. За ней последовали Freak и I like how it feels.

Уже с первых песен артист начал активно взаимодействовать с публикой: он много танцевал, бегал по сцене, падал на колени и кланялся зрителям, а для исполнения своего популярного англоязычного хита Ring my bells и вовсе переместился на сцену, расположенную посреди фан-зоны вместе со всеми своими музыкантами. Кстати, очень часто именно бэк-вокалисты допевали за Энрике строчки песен, но он довольно быстро распелся, и звучание песен стало привычнее для фанатов.

Во время исполнения песни Knockin On Heavens Door Иглесиас вытащил на сцену двоих поклонников, обменялся с ними парой фраз и выпил вместе с ними по рюмке водки.

А вот другой фанатке повезло еще больше - певец вывел ее на сцену, сфотографировался с ней, дал афтограф, но девушке этого показалась мало и она поцеловала своего кумира, а под конец еще и запрыгнула на него.

Хотя не вся аудитория концерта была настолько преданной певцу. Часто, когда он подносил микрофон к залу, зрители не знали слов и не могли подпеть артисту. Правда, все же под самые знаменитые хиты певца, такие как Bailamos, Bailando, El bano, Tonight и Subeme la radio зрители пытались выкрикивать слова, правда, не всегда правильно. Однако на вопрос певца, все ли здесь знают испанский, публика радостно закричала в ответ.

Иглесиас поблагодарил зрителей на украинском словом "Дякую", а после концерта опубликовал трогательное видео в своем микроблоге, которе подписал "Спасибо за любовь, Украина!".

Как сообщал УНИАН, перед концертом в Киеве Энрике Иглесиас рассказал о своей личной жизни.