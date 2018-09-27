Располневшую Каменских заподозрили в беременности (фото)

Подписчикам показалось, что Каменских располнела, и они заподозрили звезду в беременности.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась откровенным фото в купальнике и спровоцировала слухи о своей беременности.

Снимок певица опубликовала в своем Instagram.

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Подписчикам показалось, что Каменских располнела, и они заподозрили звезду в беременности.

"Кстати, ноги толстые", "Настя пожирнела?", "Такая толстая", "Не беременна часом?", "Ноги как бревна", "Настя, ну, уже точно пора худеть", "Снова поправилась", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лорак с голым животом и цепью на шее раскритиковали в Instagram.