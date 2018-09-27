В сети появился первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (видео)

В новом фильме Джин Грей оказывается в 1990-х, времени, когда мутанты из изгоев превратились в национальных героев, выполняющих спасательные миссии.

Киностудия 20th Century Fox выпустила первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс", который рассказывает об одной из главных героинь франшизы — Джин Грей.

Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале студии.

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В новом фильме Джин Грей оказывается в 1990-х, времени, когда мутанты из изгоев превратились в национальных героев, выполняющих спасательные миссии. Девушка получает суперспособность, превращающую ее в Темного Феникса, однако не может совладать со своей новой силой.

Люди Икс должны будут спасти Грей не только от самой себя, но и от инопланетной расы, которая желает заполучить Темного Феникса, чтобы захватить мир. Главную злодейку кинокартины сыграла Джессика Честейн, известная по фильмам "Интерстеллар", "Прислуга", "Марсианин".