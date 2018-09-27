"Пышечка": Даша Астафьева показала, как выглядела в 20 лет (фото)
16:34, 27 сентября 2018Общество
2747 0
Поклонники отметили, что в юности Даша была "пышечкой", но очень красивой.
Астафьева поделилась архивным снимком / фото instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева показала, какой была в юности. Архивное фото звезда показала в своем Instagram. На снимке певице 20 лет.
"Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня ещё такой помнит!?, - написала Астафьева. Поклонники отметили, что в юности Даша была "пышечкой", но очень красивой.
Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему снимается обнаженной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter