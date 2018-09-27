"Пышечка": Даша Астафьева показала, как выглядела в 20 лет (фото)

Поклонники отметили, что в юности Даша была "пышечкой", но очень красивой.

Даша Астафьева показала, какой была в юности. Архивное фото звезда показала в своем Instagram. На снимке певице 20 лет.

"Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня ещё такой помнит!?, - написала Астафьева. Поклонники отметили, что в юности Даша была "пышечкой", но очень красивой.

Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему снимается обнаженной.