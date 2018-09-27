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"Пышечка": Даша Астафьева показала, как выглядела в 20 лет (фото)

16:34, 27 сентября 2018
Общество
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Астафьева поделилась архивным снимком / фото instagram.com/da_astafieva

"Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня ещё такой помнит!?, - написала Астафьева. Поклонники отметили, что в юности Даша была "пышечкой", но очень красивой.

Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему снимается обнаженной.

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Теги: #Даша Астафьева