Уилл Смит на 50-летие совершил экстремальный прыжок в ущелье с вертолета (видео)

Видео прыжка актер выложил в своем Youtube-канале.

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит оригинально отметил свой 50-й день рождения. Актер решился на экстремальный прыжок.

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Звезда Голливуда совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности "тарзанки": Уилл Смит выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч. На земле за этим шоу наблюдали родственники и друзья актера.

Видео прыжка актер выложил в своем Youtube-канале. На кадрах видно, что Уилл Смит очень волновался перед своим прыжком, но в итоге все завершилось благополучно.