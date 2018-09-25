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Участница шоу "Танцы со звездами" перешла на выпечку и похудела на 6 килограммов (фото)

13:44, 25 сентября 2018
Общество
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"Девочки, начала есть мучное: печенье, круассаны, хлеб теперь в моем ежедневном рационе! Реально танцы высушили все тело... за месяц -6 кг и синяки на ногах! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 ч в день). Пошла за эклерами", - подписала она фото.

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Теги: #Приходько Танцы со звездами