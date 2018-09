Участница шоу "Танцы со звездами" перешла на выпечку и похудела на 6 килограммов (фото)

Як схуднути за місяць, без розтяжок! Дівчата почала їсти мучне🙈печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло...за місяць, -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 год на день) Пішла за еклерами😘скоро обіцяю фото в купальнику😁 Девочки перешла на мучное! Хлеб, печенье, круасаны, теперь в моем ежедневном рационе! Танци-шманци высушили моё тело на -6 кг за месяц! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 часов) И ваше тело в прекрасной форме! Короче пошла за эклерами🤘🏻😘 Ждите фото в купальнике#ladyле💋 #лесяДенсингКвин #богиняламината #хтозверху #хтопротиблондинок foto @max_simanovich

