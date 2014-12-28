С парома Norman Atlantic эвакуированы две украинки - МИД

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

«Информация от Посольства Украины в Италии: предварительно подтверждается, что две наши гражданки эвакуированы с парома», - написал он в своем твиттере в воскресенье вечером.

По словам спикера МИД, украинские дипломаты пытаются установить с ними связь.

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Как сообщал УНИАН, пожар возник утром в воскресенье на пассажирском круизном лайнере-пароме San Giorgio, который под флагом Италии выходил из греческого порта Патры в итальянский порт Анкона.

С горящего парома спасены 140 человек из 478 пассажиров и членов экипажа. Обнаружено тело одного погибшего, еще двое получили ранения.

Сейчас судно находится в 33 милях на северо-восток от итальянского города Отранто и в 12 милях от албанского порта Влера.