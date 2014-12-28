С горящего парома Norman Atlantic спасены 140 человек

По информации источника в военном ведомстве Греции, пассажиров эвакуируют вертолеты Super Puma военно-воздушных сил Греции, передают РИА Новости. Возле терпящего бедствие судна находятся два буксира, один из них помогает тушить пожар, сообщило Минфлота.

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В настоящее время ожидается прибытие корабля ВМС Италии с вертолетной площадкой. Тогда операция по спасению должна пойти быстрее.

Напомним, пожар на пароме начался рано утром в воскресенье. Судно находится примерно в 22 милях от итальянского берега и в 44 от греческого острова Корфу. На борту в момент возгорания находилось около 470 человек - свыше 410 пассажиров и 56 членов экипажа.