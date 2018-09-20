Пугачева "зажгла" на семейном празднике в леопардовом костюме (фото)

Пугачева выбрала для праздника костюм в пижамном стиле.

Российские звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин закатили в подмосковном ресторане шикарную вечеринку в честь пятилетия своих близнецов Лизы и Гарри.

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Примадонна российской эстрады пришла на семейный праздник в леопардовом костюме в пижамном стиле. В похожем образе появился и бывший муж Пугачевой Киркоров. Соответствующие фото на своей странице в Instagram показал Галкин.

"Получился прекрасный день рождения! Спасибо за поздравления и подарки!", - написал супруг артистки.

Ранее СМИ сообщали, что дети российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина имеют целый штат прислуги и ходят в элитный детский сад. Обучение в учреждении обходится артистам примерно в 195 тысяч рублей (около 81 тысячи гривень) на одного ребенка.