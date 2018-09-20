Пугачева "зажгла" на семейном празднике в леопардовом костюме (фото)
Российские звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин закатили в подмосковном ресторане шикарную вечеринку в честь пятилетия своих близнецов Лизы и Гарри.
Читайте также"Вечно молодая" Пугачева произвела фурор в сети
Примадонна российской эстрады пришла на семейный праздник в леопардовом костюме в пижамном стиле. В похожем образе появился и бывший муж Пугачевой Киркоров. Соответствующие фото на своей странице в Instagram показал Галкин.
"Получился прекрасный день рождения! Спасибо за поздравления и подарки!", - написал супруг артистки.
Ранее СМИ сообщали, что дети российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина имеют целый штат прислуги и ходят в элитный детский сад. Обучение в учреждении обходится артистам примерно в 195 тысяч рублей (около 81 тысячи гривень) на одного ребенка.