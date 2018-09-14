"Сложно держать себя в руках": Даша Астафьева похвасталась пышной грудью на съемках фильма (фото)

Астафьева поделилась со своими поклонниками пикантной фотографией со съемок фильма.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева похвасталась на камеру своей пышной грудью на съемках фильма. Пикантную фотографию певица выложила на своей страничке в Instagram.

"Приходится помогать тем, кому сложно держать себя в руках. #кошмарныйдиректор",- подписала снимок Астафьева.

Напомним, ранее звезда показала обнаженные ягодицы.