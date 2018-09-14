"Сложно держать себя в руках": Даша Астафьева похвасталась пышной грудью на съемках фильма (фото)
17:30, 14 сентября 2018Общество
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Астафьева поделилась со своими поклонниками пикантной фотографией со съемок фильма.
Астафьева поделилась фотографией со съемок фильма / Instagram
Украинская певица и актриса Даша Астафьева похвасталась на камеру своей пышной грудью на съемках фильма. Пикантную фотографию певица выложила на своей страничке в Instagram.
"Приходится помогать тем, кому сложно держать себя в руках. #кошмарныйдиректор",- подписала снимок Астафьева.
Напомним, ранее звезда показала обнаженные ягодицы.
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