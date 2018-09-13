"Вылитый Джокер": Лорак разнесли в Instagram, обвинив в чрезмерном увлечении ботоксом

В сети считают, что Лорак увлеклась "уколами красоты" и уже стала похожа на предполагаемую любовницу ее мужа.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети. Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы отметили "постаревший" вид артистки и обвинили ее в чрезмерном увлечении ботоксом. Читайте такжеАни Лорак и Киркоров в сверкающих костюмах удивили "танцами осьминога" на российском фестивале (видео) "Лорак - старуха. И это факт", "Похожа на мою бабушку! Лорак, вы не могли бы стареть чуть помедленнее?! Просто песок уже сыпется", "Может хватит уже ботокса?", "Ботокс", "Вылитый Джокер", "Стала очень похожа на новенькую мужа. Такой же Трансвестит. Из красивой женщины превращается в чудовище с вареником на все лицо", - пишут комментаторы. Как сообщал УНИАН, ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении фотошопом.

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