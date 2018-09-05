Умер известный украинский певец Роман Майборода

Скончался на 76-м году жизни народный артист Украины, солист Национальной оперы Роман Майборода.

Как сообщает пресс-служба Национальной оперы Украины, сердце артиста остановилось 4 сентября.

«Ректорат, ученый совет Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием сообщают, что на 76-м году жизни ушел в вечность выдающийся украинский певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, и. о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. П. И. Чайковского Роман Георгиевич Майборода», - говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30, а отпевание - в 13:00 во Владимирском соборе.

*** Роман Майборода родился 28 августа 1943 года в селе Кирияковка (ныне Глобинский район, Полтавская область) в семье известного композитора Георгия Майбороды, автора большинства украинских классических оперных спектаклей. Он племянник известного композитора Платона Майбороды.

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Но несмотря на то, что жил он среди музыки, учиться на певца ему категорически запрещали. Двери Киевской консерватории имени Чайковского для потомка выдающейся фамилии оказались закрытыми. Его знатная родня выбрала для юноши другой путь - дирижера. Так, на вокальный факультет он вступал четыре раза, который окончил в 1971 году. В том же году стал солистом Киевского государственного академического театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко (ныне Национальная опера Украины).

В активе артиста - более тридцати партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.

Майборода как один из самых ярких представителей украинской вокальной школы выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы еще и вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.