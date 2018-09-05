"А где губы?": фанаты не узнали Лободу на раритетном фото

Фанаты отметили, что раньше губы певицы были заметно тоньше.

Поклонники украинской певицы Светланы Лободы опубликовали на ее фан-странице раритетное фото, на котором Светлана позирует вместе с другими экс-участницами группы "ВИА Гра" Надеждой Мейхер и Верой Брежневой.

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В то время Лобода ходила с рыжими волосами и была не такой худенькой как сейчас. Фанаты отметили, что раньше губы певицы были заметно тоньше.

"Да, тут еще без вареников". "А где губы?", "Да, не была таким трансформером как сейчас...", "Вообще на себя не похожа.. даже глаза какие то другие стали", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлана Лобода показала младшую сестру. Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.