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"Что с лицом?": в сети раскритиковали фото Ани Лорак в откровенном наряде

17:38, 29 августа 2018
Общество
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На фото Ани Лорак предстала в черном откровенном наряде / фото instagram.com/anilorak

Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за новое фото. Активно гастролирующую в России артистку снова заподозрили в увлечении пластикой и фотошопом.

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Снимок с анонсом своего выступления в Казахстане звезда опубликовала в Instagram. На нем она предстала в откровенном черном наряде. "Глаза несчастные", "Что с лицом?", "Ужасно некрасиво выглядят зализанные волосы", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, певица Ани Лорак, которая сейчас активно гастролирует и снимается в российском "Голосе", не комментирует проблемы в личной жизни. Несмотря на семейный скандал (мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в том, что он изменяет своей знаменитой жене), певица отпустила дочь Софию к отцу. Сейчас девочка проводит время с папой.

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Теги: #фото#Ани Лорак