Ани Лорак после скандала с изменой мужа отпустила дочку к отцу (фото)
15:29, 28 августа 2018Общество
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В Instagram Stories турецкий бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлен в компании наследницы.
Лорак отпустила дочку к отцу / фото УНИАН
Певица Ани Лорак, которая сейчас активно гастролирует и снимается в российском "Голосе", не комментирует проблемы в личной жизни.
Несмотря на семейный скандал (мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в том, что он изменяет своей знаменитой жене) певица отпустила дочь Софию к отцу. Сейчас девочка проводит время с папой.
В Instagram Stories турецкий бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлен в компании наследницы.
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