Ани Лорак после скандала с изменой мужа отпустила дочку к отцу (фото)

В Instagram Stories турецкий бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлен в компании наследницы.

Певица Ани Лорак, которая сейчас активно гастролирует и снимается в российском "Голосе", не комментирует проблемы в личной жизни.

Несмотря на семейный скандал (мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в том, что он изменяет своей знаменитой жене) певица отпустила дочь Софию к отцу. Сейчас девочка проводит время с папой.

В Instagram Stories турецкий бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлен в компании наследницы.