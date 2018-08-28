цей матеріал доступний українською

Ани Лорак после скандала с изменой мужа отпустила дочку к отцу (фото)

15:29, 28 августа 2018
Общество
12847 0
Лорак отпустила дочку к отцу / фото УНИАН

Несмотря на семейный скандал (мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в том, что он изменяет своей знаменитой жене) певица отпустила дочь Софию к отцу. Сейчас девочка проводит время с папой.

В Instagram Stories турецкий бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлен в компании наследницы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак