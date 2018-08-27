Украинская ведущая серьезно травмировалась на первом эфире "Танців з зірками" (фото)

Ближайшие три дня рука Леси Никитюк будет в повязке.

Во время первого эфира "Танців з зірками" украинская телеведущая, звезда "Орла и Решки" Леся Никитюк сильно ударила локоть и полночи провела в травматологии.

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"01:40 ночи, я в травмпункте, делаю снимок руки, потому что у меня опух локоть – наверное, после танцев", – поделилась ведущая в Instagram.

Она сообщила, что ближайшие три дня проведет с повязкой на руке.

Как сообщал УНИАН, солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами".