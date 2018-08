"Дышать больно": солистка группы "НеАнгелы" сильно травмировалась (фото)

Не самая удачная локация 🤦🏽‍♀️ Это рентген аппарат. Что я там забыла ? Коротко о главном . Сегодня я падшая женщина)))) 😩 Все было более чем отлично :))) (всегда боюсь , когда все совсем уж хорошо 😂 это явно не к добру )🤦🏽‍♀️ отрабатывали поддержки ) ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика 😭🤦🏽‍♀️😩😂 ? А Чтоб красиво было и чтобы все ахнули )))) по итогу пока ахнула и охнула только я 😂 и все кто лицезрел этот полет над гнездом кукушки 😂 😬 Обидно , что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз 🤦🏽‍♀️😩 Вот что за ерунда ? Как сглазил кто-то 😬 Знаете , когда от удара забываешь как дышать ? А потом вспоминаешь , но так больно , как будто все рёбра переломаны и ими же повреждены легкие 😬😝 и стонешь , как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать 😭😭😭😭😭 короче в позе циркового бобра меня доставили в больницу, где я обрыдалась от своей немощности и болей в районе всей моей больной души и тела . Прошло кучу времени , а дышать по прежнему больно . А в районе поясницы вообще не описать словами , что происходит при малейшем повороте . Сказали , что танцевать вообще не желательно дней 10 , (хотя какой там танцевать , если я в кровать с поддержкой ложусь 😂 )и никаких нагрузок , но если совсем нужно , то перед выступлением , поставят блокаду. Вот так вот, мои дорогие . 😬 Что бы не случилось ,на паркет я выйду , в крайнем случае выползу 😂 под ваши бурные аплодисменты 😂. Что тоже феерично🤦🏽‍♀️ Чем лечили травмы и как долго ? Есть какие народные , но проверенные средства ?

