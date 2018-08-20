"Дышать больно": солистка группы "НеАнгелы" сильно травмировалась (фото)

По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль.

Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами".

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца во время репетиции шоу, упала и почувствовала сильную боль.

"Прошло кучу времени, а дышать по-прежнему больно. А в районе поясницы вообще не описать словами, что происходит при малейшем повороте", – добавила она.

Каминкая также рассказала, что врачи запретили ей танцевать в течение 10 дней.