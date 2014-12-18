МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве милиционеров в Киеве
Народный депутат Украины, прадник Министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал фото и информацию о подозреваемом в убийстве милиционеров в центре Киева.
"Сегодня в Киеве произошла ужасная трагедия. Во время проведения оперативного мероприятия, преступник застрелил двух сотрудников милиции и гражданина К. Прошу всех граждан содействовать милиции в поиске и нахождении опасного преступника", - сообщил он в своем Facebook и добавил ориентировку.
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Печерским РУ ГУМВД Украины в Киеве за совершение умышленного убийства трех человек разыскивается Семеренко Витай Владимирович, 05.12.1968 г.р., прож .: г.. Киев, ул. Мичурина 2, кв. 105.
Особые приметы:
1. Рост 185 см., Плотного телосложения, вес около 150 кг, волосы темно-русые с залысинами с проседью, длинные, лицо бритое.
2. Был одет
- Черная зимняя куртка с капюшоном, по типу "Аляска";
- Спортивные штаны черного цвета;
- Футболка черного цвета с серебристыми надписями;
- Спортивная обувь темного цвета.
ВНИМАНИЕ !!!
Подозреваемый вооружен, при задержании соблюдать меры личной безопасности.
"В случае получения информации о месте нахождения последнего прошу сообщить начальнику ОУР Печерского РУ Литвина Д.А. (050) 330-63-70 или 102", - написал Геращенко.