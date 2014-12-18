Популярным блогерам в соцсетях платят до $500 за продвижение определенных "новостей"

Журналист опубликовал переписку с одним из "вербовщиков", которые предлагают от $50 до $500 за посты в соцсетях с определенной информацией. При этом, "вербовщики" занимаются поиском людей, мнению которых доверяют.

Об этом пишет журналист Петр Шуклинов на своей странице в Facebook.

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"Репутация людей, на которых вы подписаны, оценивается в $50-500. Если верить этой женщине, то некоторые авторы уже продали свою честь (за 50, 300, 500 долларов). Вы уверены, что когда читаете какого-то человека в FB, то с вами делятся мыслями, а не промывают мозги за деньги кукловодов? Будьте внимательны. Доверяйте людям, но всегда помните, что они алчны и запросто могут конвертировать ваше доверие в баксы", - написал он.