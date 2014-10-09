В аннексированном Крыму возбудили дело по статье "экстремизм" за пост в соцсетях

Следственный отдел Ялты возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, за пост, размещенный в социальных сетях, в котором правоохранители усмотрели «экстремизм», пишет Крым.Реалии.

«По данным следствия, 5 августа 2014 года подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети информацию экстремистского содержания. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», - отмечают в Следственном комитете.

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Как сказано в сообщении ведомства, мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (подстрекательство к ненависти или вражде, а также унижение человеческого достоинства).

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал закон об уголовной ответственности за призывы к экстремизму в интернете. Поводом для уголовного дела может стать репост или лайк записей в интернете, которые правоохранители будут считать провокационными.

Ранее сообщалось, что за два года Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов.