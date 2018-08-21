Москалькова отказалась обсуждать вопрос обмена осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных - Геращенко

Уже 22 россиянина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных в России.

Уполномоченный Российской Федерации по правам человека Татьяна Москалькова отвергла инициативу Украины встретиться и обсудить в Минске обмен осужденных за преступления против Украины 36 граждан РФ на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

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Она рассказала о первом день встречи рабочих подгрупп ТКГ в Минске.

"К сожалению, российская сторона и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины по передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России ее граждане просто не нужны", - написала Геращенко.

"Мы же все равно не опускаем руки! Я официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, 22 россиянина, осужденных за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ. Я, в свою очередь, продублировала их на гуманитарную подгруппу и ТКГ. РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан", - заявила представитель Украины.

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Также она напомнила российским представителям и координаторам ОБСЕ, что сегодня уже 100-й день голодает незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов.

"Сегодня к нему, как и к другим пленникам Кремля в РФ и на оккупированных территориях, не допущены представители Международного комитета Красного креста, ОБСЕ. Поэтому, обсуждая инициированную ОБСЕ резолюцию о недопущении пыток, еще раз акцентировала требование: в резолюции должна быть четкая норма о допуске МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и к политзаключенным в тюрьмах Кремля. Без этого декларация - это бумажка", - заявила Геращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что работники МККК имеют полный и беспрепятственный доступ к тюрьмам в Украине, но зато их ни разу не допустили в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ.

Как сообщал УНИАН, 25 июля представители России на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не ответили на предложение Украины передать им 36 россиян в обмен на незаконно удерживаемых в РФ украинцев.

Украинская сторона в Минске предложила РФ провести встречу омбудсменов для разблокировки темы обмена 36 россиян на украинских политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала Москальковой письма с инициативой одновременно освободить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и России, и 36 задержанных или осужденных россиян, которые находятся на территории Украины.